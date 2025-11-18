SURREAL AI מחיר היום

מחיר SURREAL AI (SURREAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004109, עם שינוי של 23.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SURREAL ל USD הוא $ 0.00004109 לכל SURREAL.

SURREAL AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,092, עם היצע במחזור של 999.95M SURREAL. ב‑24 השעות האחרונות, SURREAL סחר בין $ 0.00002866 (נמוך) ל $ 0.00004001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00041113, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001034.

ביצועים לטווח קצר, SURREAL נע ב +5.90% בשעה האחרונה ו -2.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SURREAL AI (SURREAL) מידע שוק

שווי שוק $ 41.09K$ 41.09K $ 41.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.09K$ 41.09K $ 41.09K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,947,317.781994 999,947,317.781994 999,947,317.781994

