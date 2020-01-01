SupportFi AI (SFAI) טוקנומיקה

SupportFi AI (SFAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי SupportFi AI (SFAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
SupportFi AI (SFAI) מידע

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

אתר רשמי:
https://supportfi.tech
מסמך לבן:
https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs

SupportFi AI (SFAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SupportFi AI (SFAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K
ההיצע הכולל:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
אספקה במחזור:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K
שיא כל הזמנים:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
שפל כל הזמנים:
$ 0.00401378
$ 0.00401378$ 0.00401378
מחיר נוכחי:
$ 0.00801137
$ 0.00801137$ 0.00801137

SupportFi AI (SFAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של SupportFi AI (SFAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SFAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SFAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SFAIטוקניומיקה, חקרו אתSFAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.