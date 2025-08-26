עוד על SFAI

$0.00801137
$0.00801137$0.00801137
0.00%1D
mexc
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:16:25 (UTC+8)

SupportFi AI (SFAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

$ 0.00401378
$ 0.00401378$ 0.00401378

--

--

+0.08%

+0.08%

SupportFi AI (SFAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00801137. במהלך 24 השעות האחרונות, SFAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00401378.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SupportFi AI (SFAI) מידע שוק

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

--
----

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SupportFi AI הוא $ 8.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFAI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.01K.

SupportFi AI (SFAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SupportFi AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSupportFi AI ל USDהיה . $ +0.0005111262.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSupportFi AI ל USDהיה $ +0.0058054440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SupportFi AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0005111262+6.38%
60 ימים$ +0.0058054440+72.47%
90 ימים$ 0--

מה זהSupportFi AI (SFAI)

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

SupportFi AI (SFAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SupportFi AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SupportFi AI (SFAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SupportFi AI (SFAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SupportFi AI.

בדוק את SupportFi AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SFAI למטבעות מקומיים

SupportFi AI (SFAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SupportFi AI (SFAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SupportFi AI (SFAI)

כמה שווה SupportFi AI (SFAI) היום?
החי SFAIהמחיר ב USD הוא 0.00801137 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SFAI ל USD הוא $ 0.00801137. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SupportFi AI?
שווי השוק של SFAI הוא $ 8.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFAI?
ההיצע במחזור של SFAI הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFAI?
‏‏SFAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.75 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFAI?
SFAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00401378 USD.
מהו נפח המסחר של SFAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFAI הוא -- USD.
האם SFAI יעלה השנה?
SFAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SupportFi AI (SFAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.