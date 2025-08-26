SupportFi AI מחיר (SFAI)
SupportFi AI (SFAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00801137. במהלך 24 השעות האחרונות, SFAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00401378.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SupportFi AI הוא $ 8.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFAI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.01K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SupportFi AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSupportFi AI ל USDהיה . $ +0.0005111262.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSupportFi AI ל USDהיה $ +0.0058054440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SupportFi AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ +0.0005111262
|+6.38%
|60 ימים
|$ +0.0058054440
|+72.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.
