SupportFi AI (SFAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.75 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00401378 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.08%

SupportFi AI (SFAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00801137. במהלך 24 השעות האחרונות, SFAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00401378.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SupportFi AI (SFAI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.01K אספקת מחזור 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SupportFi AI הוא $ 8.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFAI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.01K.