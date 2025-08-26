עוד על SUPAI

SuperFruits AI סֵמֶל

SuperFruits AI מחיר (SUPAI)

לא רשום

1 SUPAI ל USDמחיר חי:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
SuperFruits AI (SUPAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:43:34 (UTC+8)

SuperFruits AI (SUPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0047848
$ 0.0047848$ 0.0047848

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

+0.15%

+1.63%

+1.63%

SuperFruits AI (SUPAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0047848, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPAI השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SuperFruits AI (SUPAI) מידע שוק

$ 14.08K
$ 14.08K$ 14.08K

--
----

$ 14.08K
$ 14.08K$ 14.08K

999.69M
999.69M 999.69M

999,693,554.270051
999,693,554.270051 999,693,554.270051

שווי השוק הנוכחי של SuperFruits AI הוא $ 14.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPAI הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999693554.270051. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.08K.

SuperFruits AI (SUPAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SuperFruits AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperFruits AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperFruits AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SuperFruits AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.15%
30 ימים$ 0-36.30%
60 ימים$ 0-19.00%
90 ימים$ 0--

מה זהSuperFruits AI (SUPAI)

Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.

SuperFruits AIתחזית מחיר (USD)

SUPAI למטבעות מקומיים

SuperFruits AI (SUPAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SuperFruits AI (SUPAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUPAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SuperFruits AI (SUPAI)

כמה שווה SuperFruits AI (SUPAI) היום?
החי SUPAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUPAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SUPAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SuperFruits AI?
שווי השוק של SUPAI הוא $ 14.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUPAI?
ההיצע במחזור של SUPAI הוא 999.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUPAI?
‏‏SUPAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0047848 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUPAI?
SUPAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUPAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUPAI הוא -- USD.
האם SUPAI יעלה השנה?
SUPAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUPAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:43:34 (UTC+8)

