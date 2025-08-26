SuperFruits AI מחיר (SUPAI)
SuperFruits AI (SUPAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0047848, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPAI השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SuperFruits AI הוא $ 14.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPAI הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999693554.270051. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.08K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SuperFruits AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperFruits AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuperFruits AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SuperFruits AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.15%
|30 ימים
|$ 0
|-36.30%
|60 ימים
|$ 0
|-19.00%
|90 ימים
|$ 0
|--
Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.
