SuperFruits AI (SUPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0047848$ 0.0047848 $ 0.0047848 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86% שינוי מחיר (1D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +1.63% שינוי מחיר (7D) +1.63%

SuperFruits AI (SUPAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0047848, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPAI השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, +0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SuperFruits AI (SUPAI) מידע שוק

שווי שוק $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,693,554.270051 999,693,554.270051 999,693,554.270051

שווי השוק הנוכחי של SuperFruits AI הוא $ 14.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPAI הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999693554.270051. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.08K.