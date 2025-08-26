Super President Trump 47 מחיר (TRUMP47)
-3.95%
+1.62%
+1.62%
Super President Trump 47 (TRUMP47) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUMP47 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUMP47השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00410418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUMP47 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Super President Trump 47 הוא $ 12.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUMP47 הוא 999.57M, עם היצע כולל של 999565838.965491. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.41K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Super President Trump 47ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper President Trump 47 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuper President Trump 47 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Super President Trump 47ל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.95%
|30 ימים
|$ 0
|-0.89%
|60 ימים
|$ 0
|+19.75%
|90 ימים
|$ 0
|--
Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.