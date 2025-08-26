Super Meme Fighter (SMF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Super Meme Fighter (SMF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 53.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.96K אספקת מחזור 750.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Super Meme Fighter הוא $ 53.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMF הוא 750.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.96K.