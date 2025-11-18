sun wukong מחיר היום

מחיר sun wukong (WUKONG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WUKONG ל USD הוא -- לכל WUKONG.

sun wukong כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,621.45, עם היצע במחזור של 999.59M WUKONG. ב‑24 השעות האחרונות, WUKONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00101444, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WUKONG נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -25.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

sun wukong (WUKONG) מידע שוק

