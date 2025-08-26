Summer Point Token (SUMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01194056 $ 0.01194056 $ 0.01194056 24 שעות נמוך $ 0.01194056 $ 0.01194056 $ 0.01194056 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01194056$ 0.01194056 $ 0.01194056 גבוה 24 שעות $ 0.01194056$ 0.01194056 $ 0.01194056 שיא כל הזמנים $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01114562$ 0.01114562 $ 0.01114562 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +0.94% שינוי מחיר (7D) +0.94%

Summer Point Token (SUMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01194056. במהלך 24 השעות האחרונות, SUMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01194056 לבין שיא של $ 0.01194056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01769242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01114562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUMX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Summer Point Token (SUMX) מידע שוק

שווי שוק $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M אספקת מחזור 900.00M 900.00M 900.00M אספקה כוללת 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Summer Point Token הוא $ 10.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUMX הוא 900.00M, עם היצע כולל של 900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.75M.