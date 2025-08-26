עוד על SUMX

Summer Point Token סֵמֶל

Summer Point Token מחיר (SUMX)

לא רשום

1 SUMX ל USDמחיר חי:

$0.01194056
$0.01194056$0.01194056
0.00%1D
USD
Summer Point Token (SUMX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:51:36 (UTC+8)

Summer Point Token (SUMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01194056
$ 0.01194056$ 0.01194056
24 שעות נמוך
$ 0.01194056
$ 0.01194056$ 0.01194056
גבוה 24 שעות

$ 0.01194056
$ 0.01194056$ 0.01194056

$ 0.01194056
$ 0.01194056$ 0.01194056

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01114562
$ 0.01114562$ 0.01114562

--

0.00%

+0.94%

+0.94%

Summer Point Token (SUMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01194056. במהלך 24 השעות האחרונות, SUMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01194056 לבין שיא של $ 0.01194056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01769242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01114562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUMX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Summer Point Token (SUMX) מידע שוק

$ 10.75M
$ 10.75M$ 10.75M

--
----

$ 10.75M
$ 10.75M$ 10.75M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Summer Point Token הוא $ 10.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUMX הוא 900.00M, עם היצע כולל של 900000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.75M.

Summer Point Token (SUMX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Summer Point Tokenל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSummer Point Token ל USDהיה . $ -0.0007983494.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSummer Point Token ל USDהיה $ -0.0015348921.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Summer Point Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ -0.0007983494-6.68%
60 ימים$ -0.0015348921-12.85%
90 ימים$ 0--

מה זהSummer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Summer Point Token (SUMX) משאב

האתר הרשמי

Summer Point Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Summer Point Token (SUMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Summer Point Token (SUMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Summer Point Token.

בדוק את Summer Point Token תחזית המחיר עכשיו‏!

SUMX למטבעות מקומיים

Summer Point Token (SUMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Summer Point Token (SUMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Summer Point Token (SUMX)

כמה שווה Summer Point Token (SUMX) היום?
החי SUMXהמחיר ב USD הוא 0.01194056 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUMX ל USD?
המחיר הנוכחי של SUMX ל USD הוא $ 0.01194056. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Summer Point Token?
שווי השוק של SUMX הוא $ 10.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUMX?
ההיצע במחזור של SUMX הוא 900.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUMX?
‏‏SUMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01769242 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUMX?
SUMX ‏‏רשם מחירATL של 0.01114562 USD.
מהו נפח המסחר של SUMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUMX הוא -- USD.
האם SUMX יעלה השנה?
SUMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:51:36 (UTC+8)

