Sultanoshi מחיר היום

מחיר Sultanoshi (STOSHI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01939067, עם שינוי של 15.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STOSHI ל USD הוא $ 0.01939067 לכל STOSHI.

Sultanoshi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 144,436, עם היצע במחזור של 7.45M STOSHI. ב‑24 השעות האחרונות, STOSHI סחר בין $ 0.01856131 (נמוך) ל $ 0.02287665 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.246005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01856131.

ביצועים לטווח קצר, STOSHI נע ב -- בשעה האחרונה ו -30.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sultanoshi (STOSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 144.44K$ 144.44K $ 144.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.44K$ 144.44K $ 144.44K אספקת מחזור 7.45M 7.45M 7.45M אספקה כוללת 7,448,762.593327 7,448,762.593327 7,448,762.593327

שווי השוק הנוכחי של Sultanoshi הוא $ 144.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOSHI הוא 7.45M, עם היצע כולל של 7448762.593327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.44K.