עכשיו כשאתם מבינים את STDטוקניומיקה, חקרו את STDהמחיר בזמן אמת של אסימונים !

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

המספר המקסימלי של STD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.