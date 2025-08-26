suitard (STD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03978938$ 0.03978938 $ 0.03978938 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.66% שינוי מחיר (7D) -2.66%

suitard (STD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03978938, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

suitard (STD) מידע שוק

שווי שוק $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של suitard הוא $ 37.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STD הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.62K.