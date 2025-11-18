Suiswap מחיר היום

מחיר Suiswap (SSWP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000518, עם שינוי של 4.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SSWP ל USD הוא $ 0.00000518 לכל SSWP.

Suiswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,824, עם היצע במחזור של 10.00B SSWP. ב‑24 השעות האחרונות, SSWP סחר בין $ 0.00000517 (נמוך) ל $ 0.00000545 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00458571, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000178.

ביצועים לטווח קצר, SSWP נע ב -- בשעה האחרונה ו -30.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Suiswap (SSWP) מידע שוק

שווי שוק $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Suiswap הוא $ 51.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSWP הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.82K.