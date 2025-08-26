SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.44% שינוי מחיר (1D) -15.89% שינוי מחיר (7D) +3.41% שינוי מחיר (7D) +3.41%

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUISS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUISSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUISS השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -15.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) מידע שוק

שווי שוק $ 71.41K$ 71.41K $ 71.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 198.82K$ 198.82K $ 198.82K אספקת מחזור 359.17M 359.17M 359.17M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUISSMA AI by Virtuals הוא $ 71.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUISS הוא 359.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.82K.