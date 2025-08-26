SUIEET (SUIEET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.61% שינוי מחיר (7D) -17.12% שינוי מחיר (7D) -17.12%

SUIEET (SUIEET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIEET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIEETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIEET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUIEET (SUIEET) מידע שוק

שווי שוק $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUIEET הוא $ 16.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIEET הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.51K.