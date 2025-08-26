עוד על SUID

SUIDeFAI by SuiAI סֵמֶל

SUIDeFAI by SuiAI מחיר (SUID)

לא רשום

1 SUID ל USDמחיר חי:

--
----
+1.60%1D
mexc
USD
SUIDeFAI by SuiAI (SUID) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:04:18 (UTC+8)

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174686
$ 0.00174686$ 0.00174686

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

+1.68%

-14.08%

-14.08%

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174686, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUID השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, +1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) מידע שוק

$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K

--
----

$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUIDeFAI by SuiAI הוא $ 16.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUID הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.77K.

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SUIDeFAI by SuiAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUIDeFAI by SuiAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUIDeFAI by SuiAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SUIDeFAI by SuiAIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.68%
30 ימים$ 0-52.61%
60 ימים$ 0+58.09%
90 ימים$ 0--

מה זהSUIDeFAI by SuiAI (SUID)

SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SUIDeFAI by SuiAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUIDeFAI by SuiAI (SUID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUIDeFAI by SuiAI (SUID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUIDeFAI by SuiAI.

בדוק את SUIDeFAI by SuiAI תחזית המחיר עכשיו‏!

SUID למטבעות מקומיים

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUIDeFAI by SuiAI (SUID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

כמה שווה SUIDeFAI by SuiAI (SUID) היום?
החי SUIDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUID ל USD?
המחיר הנוכחי של SUID ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUIDeFAI by SuiAI?
שווי השוק של SUID הוא $ 16.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUID?
ההיצע במחזור של SUID הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUID?
‏‏SUID השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00174686 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUID?
SUID ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUID הוא -- USD.
האם SUID יעלה השנה?
SUID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:04:18 (UTC+8)

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.