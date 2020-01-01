Suicy the Seal (SUICY) טוקנומיקה
Suicy the Seal (SUICY) מידע
SUICY the Seal is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain.
The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space.
By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭
Suicy the Seal (SUICY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Suicy the Seal (SUICY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Suicy the Seal (SUICY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Suicy the Seal (SUICY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SUICY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SUICYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SUICYטוקניומיקה, חקרו אתSUICYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SUICY חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן SUICY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUICY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.