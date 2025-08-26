Suicy the Seal (SUICY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003887 $ 0.00003887 $ 0.00003887 24 שעות נמוך $ 0.00004178 $ 0.00004178 $ 0.00004178 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003887$ 0.00003887 $ 0.00003887 גבוה 24 שעות $ 0.00004178$ 0.00004178 $ 0.00004178 שיא כל הזמנים $ 0.01391738$ 0.01391738 $ 0.01391738 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000172$ 0.0000172 $ 0.0000172 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.81% שינוי מחיר (1D) -4.47% שינוי מחיר (7D) -4.02% שינוי מחיר (7D) -4.02%

Suicy the Seal (SUICY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003972. במהלך 24 השעות האחרונות, SUICY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003887 לבין שיא של $ 0.00004178, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUICYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01391738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000172.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUICY השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Suicy the Seal (SUICY) מידע שוק

שווי שוק $ 39.73K$ 39.73K $ 39.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.73K$ 39.73K $ 39.73K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Suicy the Seal הוא $ 39.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUICY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.73K.