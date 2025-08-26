עוד על SUICY

Suicy the Seal סֵמֶל

Suicy the Seal מחיר (SUICY)

לא רשום

1 SUICY ל USDמחיר חי:

--
----
-3.20%1D
USD
Suicy the Seal (SUICY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:42:11 (UTC+8)

Suicy the Seal (SUICY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003887
$ 0.00003887$ 0.00003887
24 שעות נמוך
$ 0.00004178
$ 0.00004178$ 0.00004178
גבוה 24 שעות

$ 0.00003887
$ 0.00003887$ 0.00003887

$ 0.00004178
$ 0.00004178$ 0.00004178

$ 0.01391738
$ 0.01391738$ 0.01391738

$ 0.0000172
$ 0.0000172$ 0.0000172

-0.81%

-4.47%

-4.02%

-4.02%

Suicy the Seal (SUICY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003972. במהלך 24 השעות האחרונות, SUICY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003887 לבין שיא של $ 0.00004178, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUICYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01391738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000172.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUICY השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Suicy the Seal (SUICY) מידע שוק

$ 39.73K
$ 39.73K$ 39.73K

--
----

$ 39.73K
$ 39.73K$ 39.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Suicy the Seal הוא $ 39.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUICY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.73K.

Suicy the Seal (SUICY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Suicy the Sealל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuicy the Seal ל USDהיה . $ -0.0000099439.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSuicy the Seal ל USDהיה $ +0.0000019555.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Suicy the Sealל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.47%
30 ימים$ -0.0000099439-25.03%
60 ימים$ +0.0000019555+4.92%
90 ימים$ 0--

מה זהSuicy the Seal (SUICY)

**SUICY the Seal** is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Suicy the Seal (SUICY) משאב

האתר הרשמי

Suicy the Sealתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Suicy the Seal (SUICY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Suicy the Seal (SUICY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Suicy the Seal.

בדוק את Suicy the Seal תחזית המחיר עכשיו‏!

SUICY למטבעות מקומיים

Suicy the Seal (SUICY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Suicy the Seal (SUICY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUICY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Suicy the Seal (SUICY)

כמה שווה Suicy the Seal (SUICY) היום?
החי SUICYהמחיר ב USD הוא 0.00003972 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUICY ל USD?
המחיר הנוכחי של SUICY ל USD הוא $ 0.00003972. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Suicy the Seal?
שווי השוק של SUICY הוא $ 39.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUICY?
ההיצע במחזור של SUICY הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUICY?
‏‏SUICY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01391738 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUICY?
SUICY ‏‏רשם מחירATL של 0.0000172 USD.
מהו נפח המסחר של SUICY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUICY הוא -- USD.
האם SUICY יעלה השנה?
SUICY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUICY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:42:11 (UTC+8)

Suicy the Seal (SUICY) עדכונים חשובים מהתעשייה

