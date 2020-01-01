Suiba Inu (SUIB) טוקנומיקה
Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more.
The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters.
Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency.
Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Suiba Inu (SUIB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Suiba Inu (SUIB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Suiba Inu (SUIB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SUIB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SUIBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SUIBטוקניומיקה, חקרו אתSUIBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SUIB חיזוי מחיר
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.