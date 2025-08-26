עוד על SUITRUMP

SUI TRUMP סֵמֶל

SUI TRUMP מחיר (SUITRUMP)

לא רשום

1 SUITRUMP ל USDמחיר חי:

--
----
+1.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SUI TRUMP (SUITRUMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:45:58 (UTC+8)

SUI TRUMP (SUITRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143351
$ 0.00143351$ 0.00143351

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

+0.70%

+1.15%

+1.15%

SUI TRUMP (SUITRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUITRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUITRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00143351, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUITRUMP השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, +0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUI TRUMP (SUITRUMP) מידע שוק

$ 821.19K
$ 821.19K$ 821.19K

--
----

$ 821.19K
$ 821.19K$ 821.19K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUI TRUMP הוא $ 821.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUITRUMP הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 821.19K.

SUI TRUMP (SUITRUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SUI TRUMPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUI TRUMP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUI TRUMP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SUI TRUMPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.70%
30 ימים$ 0+75.76%
60 ימים$ 0+173.38%
90 ימים$ 0--

מה זהSUI TRUMP (SUITRUMP)

SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SUI TRUMP (SUITRUMP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SUI TRUMPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUI TRUMP (SUITRUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUI TRUMP (SUITRUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUI TRUMP.

בדוק את SUI TRUMP תחזית המחיר עכשיו‏!

SUITRUMP למטבעות מקומיים

SUI TRUMP (SUITRUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUI TRUMP (SUITRUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUITRUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SUI TRUMP (SUITRUMP)

כמה שווה SUI TRUMP (SUITRUMP) היום?
החי SUITRUMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUITRUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של SUITRUMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUI TRUMP?
שווי השוק של SUITRUMP הוא $ 821.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUITRUMP?
ההיצע במחזור של SUITRUMP הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUITRUMP?
‏‏SUITRUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00143351 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUITRUMP?
SUITRUMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUITRUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUITRUMP הוא -- USD.
האם SUITRUMP יעלה השנה?
SUITRUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUITRUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:45:58 (UTC+8)

SUI TRUMP (SUITRUMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

