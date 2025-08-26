SUI TRUMP (SUITRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00143351$ 0.00143351 $ 0.00143351 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.94% שינוי מחיר (1D) +0.70% שינוי מחיר (7D) +1.15% שינוי מחיר (7D) +1.15%

SUI TRUMP (SUITRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUITRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUITRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00143351, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUITRUMP השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, +0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUI TRUMP (SUITRUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 821.19K$ 821.19K $ 821.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 821.19K$ 821.19K $ 821.19K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUI TRUMP הוא $ 821.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUITRUMP הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 821.19K.