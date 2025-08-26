עוד על PLOP

SUI Plop סֵמֶל

SUI Plop מחיר (PLOP)

לא רשום

1 PLOP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
SUI Plop (PLOP) טבלת מחירים חיה
SUI Plop (PLOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

-5.28%

-5.28%

SUI Plop (PLOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLOP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUI Plop (PLOP) מידע שוק

$ 64.70K
$ 64.70K$ 64.70K

--
----

$ 64.70K
$ 64.70K$ 64.70K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUI Plop הוא $ 64.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLOP הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.70K.

SUI Plop (PLOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SUI Plopל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUI Plop ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUI Plop ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SUI Plopל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0-23.50%
60 ימים$ 0+20.44%
90 ימים$ 0--

מה זהSUI Plop (PLOP)

The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network

SUI Plop (PLOP) משאב

SUI Plopתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUI Plop (PLOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUI Plop (PLOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUI Plop.

PLOP למטבעות מקומיים

SUI Plop (PLOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUI Plop (PLOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SUI Plop (PLOP)

כמה שווה SUI Plop (PLOP) היום?
החי PLOPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLOP ל USD?
המחיר הנוכחי של PLOP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUI Plop?
שווי השוק של PLOP הוא $ 64.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLOP?
ההיצע במחזור של PLOP הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLOP?
‏‏PLOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLOP?
PLOP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PLOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLOP הוא -- USD.
האם PLOP יעלה השנה?
PLOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SUI Plop (PLOP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

