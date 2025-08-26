עוד על SUIMON

Sui Monster סֵמֶל

Sui Monster מחיר (SUIMON)

1 SUIMON ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Sui Monster (SUIMON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:04:53 (UTC+8)

Sui Monster (SUIMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Sui Monster (SUIMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIMON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sui Monster (SUIMON) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Sui Monster הוא $ 123.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIMON הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.17K.

Sui Monster (SUIMON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sui Monsterל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSui Monster ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSui Monster ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sui Monsterל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.00%
30 ימים$ 0-31.78%
60 ימים$ 0-33.69%
90 ימים$ 0--

מה זהSui Monster (SUIMON)

This is Sui Chain meme token. We developed it by discovering the future development potential of Suichain and the positive aspects of meme tokens. I think it would be better if SUIMON did its best to grow into the meme token representing Suichain and thereby revitalize Suichain's meme token market. We will contribute to the future development of SuiChain and create a good meme token market by maximizing the strengths of meme tokens.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Sui Monster (SUIMON) משאב

האתר הרשמי

Sui Monsterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sui Monster (SUIMON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sui Monster (SUIMON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sui Monster.

בדוק את Sui Monster תחזית המחיר עכשיו‏!

SUIMON למטבעות מקומיים

Sui Monster (SUIMON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sui Monster (SUIMON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUIMON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sui Monster (SUIMON)

כמה שווה Sui Monster (SUIMON) היום?
החי SUIMONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUIMON ל USD?
המחיר הנוכחי של SUIMON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sui Monster?
שווי השוק של SUIMON הוא $ 123.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUIMON?
ההיצע במחזור של SUIMON הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUIMON?
‏‏SUIMON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUIMON?
SUIMON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUIMON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUIMON הוא -- USD.
האם SUIMON יעלה השנה?
SUIMON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUIMON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:04:53 (UTC+8)

