SUI Dog סֵמֶל

SUI Dog מחיר (SUIDOG)

לא רשום

1 SUIDOG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SUI Dog (SUIDOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:41:56 (UTC+8)

SUI Dog (SUIDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.54%

-3.54%

SUI Dog (SUIDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIDOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUI Dog (SUIDOG) מידע שוק

$ 32.53K
$ 32.53K$ 32.53K

--
----

$ 32.53K
$ 32.53K$ 32.53K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SUI Dog הוא $ 32.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIDOG הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.53K.

SUI Dog (SUIDOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SUI Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUI Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSUI Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SUI Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-18.38%
60 ימים$ 0+13.36%
90 ימים$ 0--

מה זהSUI Dog (SUIDOG)

our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SUI Dog (SUIDOG) משאב

האתר הרשמי

SUI Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUI Dog (SUIDOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUI Dog (SUIDOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUI Dog.

בדוק את SUI Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

SUIDOG למטבעות מקומיים

SUI Dog (SUIDOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUI Dog (SUIDOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUIDOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SUI Dog (SUIDOG)

כמה שווה SUI Dog (SUIDOG) היום?
החי SUIDOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUIDOG ל USD?
המחיר הנוכחי של SUIDOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUI Dog?
שווי השוק של SUIDOG הוא $ 32.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUIDOG?
ההיצע במחזור של SUIDOG הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUIDOG?
‏‏SUIDOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUIDOG?
SUIDOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUIDOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUIDOG הוא -- USD.
האם SUIDOG יעלה השנה?
SUIDOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUIDOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.