SUI Desci Agents מחיר היום

מחיר SUI Desci Agents (DESCI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009686, עם שינוי של 7.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DESCI ל USD הוא $ 0.00009686 לכל DESCI.

SUI Desci Agents כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,475, עם היצע במחזור של 623.85M DESCI. ב‑24 השעות האחרונות, DESCI סחר בין $ 0.00008789 (נמוך) ל $ 0.00009712 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02488851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005596.

ביצועים לטווח קצר, DESCI נע ב +4.09% בשעה האחרונה ו +11.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SUI Desci Agents (DESCI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SUI Desci Agents הוא $ 60.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESCI הוא 623.85M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.94K.