Sui DePIN מחיר היום

מחיר Sui DePIN (SUIDEPIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006571, עם שינוי של 18.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUIDEPIN ל USD הוא $ 0.00006571 לכל SUIDEPIN.

Sui DePIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,712, עם היצע במחזור של 1.00B SUIDEPIN. ב‑24 השעות האחרונות, SUIDEPIN סחר בין $ 0.00005558 (נמוך) ל $ 0.0000685 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02374623, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004336.

ביצועים לטווח קצר, SUIDEPIN נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +27.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sui DePIN (SUIDEPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 65.71K$ 65.71K $ 65.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.71K$ 65.71K $ 65.71K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sui DePIN הוא $ 65.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIDEPIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.71K.