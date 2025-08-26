Sui Booster DAO (BOOST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00705847$ 0.00705847 $ 0.00705847 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63% שינוי מחיר (1D) -12.87% שינוי מחיר (7D) -38.72% שינוי מחיר (7D) -38.72%

Sui Booster DAO (BOOST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00705847, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOST השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -12.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sui Booster DAO (BOOST) מידע שוק

שווי שוק $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sui Booster DAO הוא $ 9.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.15K.