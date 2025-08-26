עוד על SUGARB

SugarBlock סֵמֶל

SugarBlock מחיר (SUGARB)

לא רשום

1 SUGARB ל USDמחיר חי:

--
----
-0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SugarBlock (SUGARB) טבלת מחירים חיה
SugarBlock (SUGARB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-0.35%

+1.69%

+1.69%

SugarBlock (SUGARB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SUGARB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUGARBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUGARB השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SugarBlock (SUGARB) מידע שוק

$ 4.38K
$ 4.38K$ 4.38K

--
----

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

153.40M
153.40M 153.40M

198,699,247.7448506
198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

שווי השוק הנוכחי של SugarBlock הוא $ 4.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUGARB הוא 153.40M, עם היצע כולל של 198699247.7448506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.67K.

SugarBlock (SUGARB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SugarBlockל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSugarBlock ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSugarBlock ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SugarBlockל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.35%
30 ימים$ 0+6.65%
60 ימים$ 0+43.94%
90 ימים$ 0--

מה זהSugarBlock (SUGARB)

A universe of all NSFW entertainment needs for the next generation of viewers.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SugarBlock (SUGARB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SugarBlockתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SugarBlock (SUGARB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SugarBlock (SUGARB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SugarBlock.

בדוק את SugarBlock תחזית המחיר עכשיו‏!

SUGARB למטבעות מקומיים

SugarBlock (SUGARB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SugarBlock (SUGARB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUGARB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SugarBlock (SUGARB)

כמה שווה SugarBlock (SUGARB) היום?
החי SUGARBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUGARB ל USD?
המחיר הנוכחי של SUGARB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SugarBlock?
שווי השוק של SUGARB הוא $ 4.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUGARB?
ההיצע במחזור של SUGARB הוא 153.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUGARB?
‏‏SUGARB השיג מחיר שיא (ATH) של 2.4 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUGARB?
SUGARB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SUGARB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUGARB הוא -- USD.
האם SUGARB יעלה השנה?
SUGARB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUGARB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
