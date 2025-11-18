STUPID INU מחיר היום

מחיר STUPID INU (STUPID) בזמן אמת היום הוא $ 0.00013884, עם שינוי של 1.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STUPID ל USD הוא $ 0.00013884 לכל STUPID.

STUPID INU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 139,739, עם היצע במחזור של 999.44M STUPID. ב‑24 השעות האחרונות, STUPID סחר בין $ 0.00011888 (נמוך) ל $ 0.00014287 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0068393, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011888.

ביצועים לטווח קצר, STUPID נע ב +1.43% בשעה האחרונה ו -24.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

STUPID INU (STUPID) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של STUPID INU הוא $ 139.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STUPID הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999437054.090412. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.74K.