Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 211.13 $ 211.13 $ 211.13 24 שעות נמוך $ 239.82 $ 239.82 $ 239.82 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 211.13$ 211.13 $ 211.13 גבוה 24 שעות $ 239.82$ 239.82 $ 239.82 שיא כל הזמנים $ 311.43$ 311.43 $ 311.43 המחיר הנמוך ביותר $ 105.25$ 105.25 $ 105.25 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -7.92% שינוי מחיר (7D) +2.60% שינוי מחיר (7D) +2.60%

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $212.2. במהלך 24 השעות האחרונות, STRONGSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 211.13 לבין שיא של $ 239.82, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STRONGSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 311.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 105.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STRONGSOL השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 26.30M$ 26.30M $ 26.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.30M$ 26.30M $ 26.30M אספקת מחזור 124.41K 124.41K 124.41K אספקה כוללת 124,413.062863157 124,413.062863157 124,413.062863157

שווי השוק הנוכחי של Stronghold Staked SOL הוא $ 26.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STRONGSOL הוא 124.41K, עם היצע כולל של 124413.062863157. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.30M.