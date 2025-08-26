StrongHands Finance (ISHND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00183161 $ 0.00183161 $ 0.00183161 24 שעות נמוך $ 0.00191132 $ 0.00191132 $ 0.00191132 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00183161$ 0.00183161 $ 0.00183161 גבוה 24 שעות $ 0.00191132$ 0.00191132 $ 0.00191132 שיא כל הזמנים $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -2.64% שינוי מחיר (7D) -0.95% שינוי מחיר (7D) -0.95%

StrongHands Finance (ISHND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00185248. במהלך 24 השעות האחרונות, ISHND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00183161 לבין שיא של $ 0.00191132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISHNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISHND השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StrongHands Finance (ISHND) מידע שוק

שווי שוק $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.43K$ 183.43K $ 183.43K אספקת מחזור 14.51M 14.51M 14.51M אספקה כוללת 99,346,969.0 99,346,969.0 99,346,969.0

שווי השוק הנוכחי של StrongHands Finance הוא $ 26.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISHND הוא 14.51M, עם היצע כולל של 99346969.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.43K.