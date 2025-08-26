עוד על ISHND

StrongHands Finance סֵמֶל

StrongHands Finance מחיר (ISHND)

לא רשום

1 ISHND ל USDמחיר חי:

$0.00185248
$0.00185248$0.00185248
-2.60%1D
USD
StrongHands Finance (ISHND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:41:14 (UTC+8)

StrongHands Finance (ISHND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00183161
$ 0.00183161$ 0.00183161
24 שעות נמוך
$ 0.00191132
$ 0.00191132$ 0.00191132
גבוה 24 שעות

$ 0.00183161
$ 0.00183161$ 0.00183161

$ 0.00191132
$ 0.00191132$ 0.00191132

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-2.64%

-0.95%

-0.95%

StrongHands Finance (ISHND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00185248. במהלך 24 השעות האחרונות, ISHND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00183161 לבין שיא של $ 0.00191132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISHNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISHND השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StrongHands Finance (ISHND) מידע שוק

$ 26.79K
$ 26.79K$ 26.79K

--
----

$ 183.43K
$ 183.43K$ 183.43K

14.51M
14.51M 14.51M

99,346,969.0
99,346,969.0 99,346,969.0

שווי השוק הנוכחי של StrongHands Finance הוא $ 26.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISHND הוא 14.51M, עם היצע כולל של 99346969.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.43K.

StrongHands Finance (ISHND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של StrongHands Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrongHands Finance ל USDהיה . $ +0.0000797142.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrongHands Finance ל USDהיה $ +0.0002905488.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של StrongHands Financeל USDהיה $ +0.0001122292850713832.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.64%
30 ימים$ +0.0000797142+4.30%
60 ימים$ +0.0002905488+15.68%
90 ימים$ +0.0001122292850713832+6.45%

מה זהStrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

StrongHands Finance (ISHND) משאב

האתר הרשמי

StrongHands Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StrongHands Finance (ISHND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StrongHands Finance (ISHND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StrongHands Finance.

בדוק את StrongHands Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

ISHND למטבעות מקומיים

StrongHands Finance (ISHND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StrongHands Finance (ISHND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISHND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על StrongHands Finance (ISHND)

כמה שווה StrongHands Finance (ISHND) היום?
החי ISHNDהמחיר ב USD הוא 0.00185248 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ISHND ל USD?
המחיר הנוכחי של ISHND ל USD הוא $ 0.00185248. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StrongHands Finance?
שווי השוק של ISHND הוא $ 26.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ISHND?
ההיצע במחזור של ISHND הוא 14.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISHND?
‏‏ISHND השיג מחיר שיא (ATH) של 3.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISHND?
ISHND ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ISHND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISHND הוא -- USD.
האם ISHND יעלה השנה?
ISHND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISHND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:41:14 (UTC+8)

