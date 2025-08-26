עוד על SHND

StrongHands סֵמֶל

StrongHands מחיר (SHND)

לא רשום

1 SHND ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
StrongHands (SHND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:25:32 (UTC+8)

StrongHands (SHND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126111
$ 0.00126111$ 0.00126111

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

StrongHands (SHND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00126111, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHND השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StrongHands (SHND) מידע שוק

$ 96.33K
$ 96.33K$ 96.33K

--
----

$ 96.37K
$ 96.37K$ 96.37K

20.32B
20.32B 20.32B

20,322,304,977.61326
20,322,304,977.61326 20,322,304,977.61326

שווי השוק הנוכחי של StrongHands הוא $ 96.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHND הוא 20.32B, עם היצע כולל של 20322304977.61326. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.37K.

StrongHands (SHND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של StrongHandsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrongHands ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrongHands ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של StrongHandsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-1.04%
60 ימים$ 0+46.61%
90 ימים$ 0--

מה זהStrongHands (SHND)

StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

StrongHands (SHND) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

StrongHandsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StrongHands (SHND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StrongHands (SHND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StrongHands.

בדוק את StrongHands תחזית המחיר עכשיו‏!

SHND למטבעות מקומיים

StrongHands (SHND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StrongHands (SHND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על StrongHands (SHND)

כמה שווה StrongHands (SHND) היום?
החי SHNDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHND ל USD?
המחיר הנוכחי של SHND ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StrongHands?
שווי השוק של SHND הוא $ 96.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHND?
ההיצע במחזור של SHND הוא 20.32B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHND?
‏‏SHND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00126111 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHND?
SHND ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHND הוא -- USD.
האם SHND יעלה השנה?
SHND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
