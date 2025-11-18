Striker League מחיר היום

מחיר Striker League (MBS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MBS ל USD הוא -- לכל MBS.

Striker League כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 593,608, עם היצע במחזור של 625.44M MBS. ב‑24 השעות האחרונות, MBS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00101411 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.58, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MBS נע ב -1.63% בשעה האחרונה ו -5.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Striker League (MBS) מידע שוק

שווי שוק $ 593.61K$ 593.61K $ 593.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 949.11K$ 949.11K $ 949.11K אספקת מחזור 625.44M 625.44M 625.44M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

