Stride Staked TIA סֵמֶל

Stride Staked TIA מחיר (STTIA)

לא רשום

1 STTIA ל USDמחיר חי:

$1.82
$1.82
-10.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Stride Staked TIA (STTIA) טבלת מחירים חיה
Stride Staked TIA (STTIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.82
$ 1.82
24 שעות נמוך
$ 2.07
$ 2.07
גבוה 24 שעות

$ 1.82
$ 1.82

$ 2.07
$ 2.07

$ 20.73
$ 20.73

$ 0
$ 0

-0.32%

-10.07%

-8.71%

-8.71%

Stride Staked TIA (STTIA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.82. במהלך 24 השעות האחרונות, STTIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.82 לבין שיא של $ 2.07, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STTIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STTIA השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -10.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked TIA (STTIA) מידע שוק

$ 1.99M
$ 1.99M

--
----

$ 1.99M
$ 1.99M

1.09M
1.09M

1,091,120.459643
1,091,120.459643

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked TIA הוא $ 1.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STTIA הוא 1.09M, עם היצע כולל של 1091120.459643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.99M.

Stride Staked TIA (STTIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stride Staked TIAל USDהיה $ -0.204431948516455.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked TIA ל USDהיה . $ -0.3131377340.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked TIA ל USDהיה $ +0.2228602740.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stride Staked TIAל USDהיה $ -1.1248175390527602.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.204431948516455-10.07%
30 ימים$ -0.3131377340-17.20%
60 ימים$ +0.2228602740+12.25%
90 ימים$ -1.1248175390527602-38.19%

מה זהStride Staked TIA (STTIA)

stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol

stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol

Stride Staked TIA (STTIA) משאב

האתר הרשמי

Stride Staked TIAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stride Staked TIA (STTIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stride Staked TIA (STTIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stride Staked TIA.

בדוק את Stride Staked TIA תחזית המחיר עכשיו‏!

STTIA למטבעות מקומיים

Stride Staked TIA (STTIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stride Staked TIA (STTIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STTIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stride Staked TIA (STTIA)

כמה שווה Stride Staked TIA (STTIA) היום?
החי STTIAהמחיר ב USD הוא 1.82 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STTIA ל USD?
המחיר הנוכחי של STTIA ל USD הוא $ 1.82. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stride Staked TIA?
שווי השוק של STTIA הוא $ 1.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STTIA?
ההיצע במחזור של STTIA הוא 1.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STTIA?
‏‏STTIA השיג מחיר שיא (ATH) של 20.73 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STTIA?
STTIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STTIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STTIA הוא -- USD.
האם STTIA יעלה השנה?
STTIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STTIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.