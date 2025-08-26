Stride Staked TIA (STTIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 24 שעות נמוך $ 2.07 $ 2.07 $ 2.07 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 גבוה 24 שעות $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 שיא כל הזמנים $ 20.73$ 20.73 $ 20.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -10.07% שינוי מחיר (7D) -8.71% שינוי מחיר (7D) -8.71%

Stride Staked TIA (STTIA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.82. במהלך 24 השעות האחרונות, STTIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.82 לבין שיא של $ 2.07, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STTIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STTIA השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -10.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked TIA (STTIA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M אספקת מחזור 1.09M 1.09M 1.09M אספקה כוללת 1,091,120.459643 1,091,120.459643 1,091,120.459643

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked TIA הוא $ 1.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STTIA הוא 1.09M, עם היצע כולל של 1091120.459643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.99M.