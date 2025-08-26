Stride Staked Stars (STSTARS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00175032 $ 0.00175032 $ 0.00175032 24 שעות נמוך $ 0.00183654 $ 0.00183654 $ 0.00183654 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00175032$ 0.00175032 $ 0.00175032 גבוה 24 שעות $ 0.00183654$ 0.00183654 $ 0.00183654 שיא כל הזמנים $ 0.080517$ 0.080517 $ 0.080517 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00140015$ 0.00140015 $ 0.00140015 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.02% שינוי מחיר (7D) -3.60% שינוי מחיר (7D) -3.60%

Stride Staked Stars (STSTARS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00178082. במהלך 24 השעות האחרונות, STSTARS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00175032 לבין שיא של $ 0.00183654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STSTARSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.080517, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STSTARS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked Stars (STSTARS) מידע שוק

שווי שוק $ 31.13K$ 31.13K $ 31.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.13K$ 31.13K $ 31.13K אספקת מחזור 17.48M 17.48M 17.48M אספקה כוללת 17,477,917.85107 17,477,917.85107 17,477,917.85107

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Stars הוא $ 31.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STSTARS הוא 17.48M, עם היצע כולל של 17477917.85107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.13K.