Stride Staked Stars מחיר (STSTARS)
--
-3.02%
-3.60%
-3.60%
Stride Staked Stars (STSTARS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00178082. במהלך 24 השעות האחרונות, STSTARS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00175032 לבין שיא של $ 0.00183654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STSTARSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.080517, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140015.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STSTARS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Stars הוא $ 31.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STSTARS הוא 17.48M, עם היצע כולל של 17477917.85107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.13K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Stride Staked Starsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked Stars ל USDהיה . $ -0.0002646017.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked Stars ל USDהיה $ +0.0003922995.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stride Staked Starsל USDהיה $ -0.000395345666304341.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.02%
|30 ימים
|$ -0.0002646017
|-14.85%
|60 ימים
|$ +0.0003922995
|+22.03%
|90 ימים
|$ -0.000395345666304341
|-18.16%
stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
