Stride Staked Juno סֵמֶל

Stride Staked Juno מחיר (STJUNO)

לא רשום

1 STJUNO ל USDמחיר חי:

$0.116556
-8.10%1D
mexc
USD
Stride Staked Juno (STJUNO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:45:35 (UTC+8)

Stride Staked Juno (STJUNO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.11536
24 שעות נמוך
$ 0.127273
גבוה 24 שעות

$ 0.11536
$ 0.127273
$ 1.22
$ 0.100663
+0.85%

-8.17%

-8.11%

-8.11%

Stride Staked Juno (STJUNO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.116556. במהלך 24 השעות האחרונות, STJUNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11536 לבין שיא של $ 0.127273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STJUNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100663.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STJUNO השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked Juno (STJUNO) מידע שוק

$ 200.19K
--
$ 200.19K
1.72M
1,717,496.374124
שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Juno הוא $ 200.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STJUNO הוא 1.72M, עם היצע כולל של 1717496.374124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.19K.

Stride Staked Juno (STJUNO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stride Staked Junoל USDהיה $ -0.0103707097096506.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked Juno ל USDהיה . $ -0.0275811591.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStride Staked Juno ל USDהיה $ -0.0007548283.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stride Staked Junoל USDהיה $ -0.02520297621158332.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0103707097096506-8.17%
30 ימים$ -0.0275811591-23.66%
60 ימים$ -0.0007548283-0.64%
90 ימים$ -0.02520297621158332-17.77%

מה זהStride Staked Juno (STJUNO)

Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Stride Staked Juno (STJUNO) משאב

האתר הרשמי

Stride Staked Junoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stride Staked Juno (STJUNO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stride Staked Juno (STJUNO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stride Staked Juno.

בדוק את Stride Staked Juno תחזית המחיר עכשיו‏!

STJUNO למטבעות מקומיים

Stride Staked Juno (STJUNO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stride Staked Juno (STJUNO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STJUNO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stride Staked Juno (STJUNO)

כמה שווה Stride Staked Juno (STJUNO) היום?
החי STJUNOהמחיר ב USD הוא 0.116556 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STJUNO ל USD?
המחיר הנוכחי של STJUNO ל USD הוא $ 0.116556. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stride Staked Juno?
שווי השוק של STJUNO הוא $ 200.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STJUNO?
ההיצע במחזור של STJUNO הוא 1.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STJUNO?
‏‏STJUNO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STJUNO?
STJUNO ‏‏רשם מחירATL של 0.100663 USD.
מהו נפח המסחר של STJUNO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STJUNO הוא -- USD.
האם STJUNO יעלה השנה?
STJUNO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STJUNO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:45:35 (UTC+8)

