Stride Staked Juno (STJUNO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.11536 $ 0.11536 $ 0.11536 24 שעות נמוך $ 0.127273 $ 0.127273 $ 0.127273 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.11536$ 0.11536 $ 0.11536 גבוה 24 שעות $ 0.127273$ 0.127273 $ 0.127273 שיא כל הזמנים $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.100663$ 0.100663 $ 0.100663 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.85% שינוי מחיר (1D) -8.17% שינוי מחיר (7D) -8.11% שינוי מחיר (7D) -8.11%

Stride Staked Juno (STJUNO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.116556. במהלך 24 השעות האחרונות, STJUNO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.11536 לבין שיא של $ 0.127273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STJUNOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100663.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STJUNO השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked Juno (STJUNO) מידע שוק

שווי שוק $ 200.19K$ 200.19K $ 200.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.19K$ 200.19K $ 200.19K אספקת מחזור 1.72M 1.72M 1.72M אספקה כוללת 1,717,496.374124 1,717,496.374124 1,717,496.374124

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Juno הוא $ 200.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STJUNO הוא 1.72M, עם היצע כולל של 1717496.374124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.19K.