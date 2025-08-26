Stride Staked DYDX (STDYDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.672369 גבוה 24 שעות $ 0.768453 שיא כל הזמנים $ 4.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.46585 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -10.25% שינוי מחיר (7D) -6.42%

Stride Staked DYDX (STDYDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.683379. במהלך 24 השעות האחרונות, STDYDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.672369 לבין שיא של $ 0.768453, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STDYDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.46585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STDYDX השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -10.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked DYDX (STDYDX) מידע שוק

שווי שוק $ 928.55K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 928.55K אספקת מחזור 1.36M אספקה כוללת 1,358,770.71183403

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked DYDX הוא $ 928.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STDYDX הוא 1.36M, עם היצע כולל של 1358770.71183403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 928.55K.