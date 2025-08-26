StreetVision by NATIX (SN72) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 24 שעות נמוך $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 גבוה 24 שעות $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 שיא כל הזמנים $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 המחיר הנמוך ביותר $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.87% שינוי מחיר (1D) -11.21% שינוי מחיר (7D) -13.76% שינוי מחיר (7D) -13.76%

StreetVision by NATIX (SN72) המחיר בזמן אמת של הוא $1.078. במהלך 24 השעות האחרונות, SN72 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.058 לבין שיא של $ 1.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN72השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.058.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN72 השתנה ב +1.87% במהלך השעה האחרונה, -11.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StreetVision by NATIX (SN72) מידע שוק

שווי שוק $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M אספקת מחזור 1.94M 1.94M 1.94M אספקה כוללת 1,940,629.224112544 1,940,629.224112544 1,940,629.224112544

שווי השוק הנוכחי של StreetVision by NATIX הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN72 הוא 1.94M, עם היצע כולל של 1940629.224112544. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.09M.