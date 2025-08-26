עוד על $LILY

Stream Guys Dog Lily סֵמֶל

Stream Guys Dog Lily מחיר ($LILY)

לא רשום

1 $LILY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Stream Guys Dog Lily ($LILY) טבלת מחירים חיה
Stream Guys Dog Lily ($LILY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00146298
$ 0.00146298$ 0.00146298

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.36%

-0.36%

Stream Guys Dog Lily ($LILY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $LILY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $LILYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00146298, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $LILY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stream Guys Dog Lily ($LILY) מידע שוק

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

--
----

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stream Guys Dog Lily הוא $ 5.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $LILY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.92K.

Stream Guys Dog Lily ($LILY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stream Guys Dog Lilyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStream Guys Dog Lily ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStream Guys Dog Lily ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stream Guys Dog Lilyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+15.26%
60 ימים$ 0+9.88%
90 ימים$ 0--

מה זהStream Guys Dog Lily ($LILY)

$Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Stream Guys Dog Lily ($LILY) משאב

האתר הרשמי

Stream Guys Dog Lilyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stream Guys Dog Lily ($LILY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stream Guys Dog Lily ($LILY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stream Guys Dog Lily.

בדוק את Stream Guys Dog Lily תחזית המחיר עכשיו‏!

$LILY למטבעות מקומיים

Stream Guys Dog Lily ($LILY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stream Guys Dog Lily ($LILY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $LILY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stream Guys Dog Lily ($LILY)

כמה שווה Stream Guys Dog Lily ($LILY) היום?
החי $LILYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $LILY ל USD?
המחיר הנוכחי של $LILY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stream Guys Dog Lily?
שווי השוק של $LILY הוא $ 5.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $LILY?
ההיצע במחזור של $LILY הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $LILY?
‏‏$LILY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00146298 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $LILY?
$LILY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $LILY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $LILY הוא -- USD.
האם $LILY יעלה השנה?
$LILY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $LILY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
