Strawberry Elephant (صباح الفر) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.596441$ 0.596441 $ 0.596441 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03046662$ 0.03046662 $ 0.03046662 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.16% שינוי מחיר (7D) +8.16%

Strawberry Elephant (صباح الفر) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063658. במהלך 24 השעות האחרונות, صباح الفر נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. صباح الفرהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.596441, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03046662.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, صباح الفر השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strawberry Elephant (صباح الفر) מידע שוק

שווי שוק $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K אספקת מחזור 936.08K 936.08K 936.08K אספקה כוללת 936,082.9986331 936,082.9986331 936,082.9986331

שווי השוק הנוכחי של Strawberry Elephant הוא $ 59.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של صباح الفر הוא 936.08K, עם היצע כולל של 936082.9986331. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.59K.