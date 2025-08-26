Stratis (STRAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.04336315
גבוה 24 שעות $ 0.04579437
שיא כל הזמנים $ 22.77
המחיר הנמוך ביותר $ 0.0114071
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34%
שינוי מחיר (1D) -2.31%
שינוי מחיר (7D) -5.73%

Stratis (STRAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04387678. במהלך 24 השעות האחרונות, STRAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04336315 לבין שיא של $ 0.04579437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STRAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0114071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STRAX השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -2.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stratis (STRAX) מידע שוק

שווי שוק $ 87.72M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.01M
אספקת מחזור 2.00B
אספקה כוללת 2,074,408,102.546829

שווי השוק הנוכחי של Stratis הוא $ 87.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STRAX הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2074408102.546829. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.01M.