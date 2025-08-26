עוד על SSR

Strategic Solana Reserve סֵמֶל

Strategic Solana Reserve מחיר (SSR)

לא רשום

1 SSR ל USD מחיר חי:

$0.00369503
$0.00369503$0.00369503
-4.80% 1D
USD
Strategic Solana Reserve (SSR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:02:28 (UTC+8)

Strategic Solana Reserve (SSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00354587
$ 0.00354587$ 0.00354587
24 שעות נמוך
$ 0.0040335
$ 0.0040335$ 0.0040335
גבוה 24 שעות

$ 0.00354587
$ 0.00354587$ 0.00354587

$ 0.0040335
$ 0.0040335$ 0.0040335

$ 0.00738126
$ 0.00738126$ 0.00738126

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-4.89%

-9.37%

-9.37%

Strategic Solana Reserve (SSR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00369503. במהלך 24 השעות האחרונות, SSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00354587 לבין שיא של $ 0.0040335, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00738126, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSR השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strategic Solana Reserve (SSR) מידע שוק

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

--
----

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Strategic Solana Reserve הוא $ 3.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.70M.

Strategic Solana Reserve (SSR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Strategic Solana Reserveל USDהיה $ -0.000190352487251049.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrategic Solana Reserve ל USDהיה . $ -0.0013750396.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrategic Solana Reserve ל USDהיה $ -0.0004971079.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Strategic Solana Reserveל USDהיה $ +0.0024383739696321977.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000190352487251049-4.89%
30 ימים$ -0.0013750396-37.21%
60 ימים$ -0.0004971079-13.45%
90 ימים$ +0.0024383739696321977+194.04%

מה זה Strategic Solana Reserve (SSR)

$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.

Strategic Solana Reserve (SSR) משאב

האתר הרשמי

Strategic Solana Reserve תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Strategic Solana Reserve (SSR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Strategic Solana Reserve (SSR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Strategic Solana Reserve.

בדוק את Strategic Solana Reserve תחזית המחיר עכשיו‏!

SSR למטבעות מקומיים

Strategic Solana Reserve (SSR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Strategic Solana Reserve (SSR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SSR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Strategic Solana Reserve (SSR)

כמה שווה Strategic Solana Reserve (SSR) היום?
החי SSRהמחיר ב USD הוא 0.00369503 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SSR ל USD?
המחיר הנוכחי של SSR ל USD הוא $ 0.00369503. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Strategic Solana Reserve?
שווי השוק של SSR הוא $ 3.70M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SSR?
ההיצע במחזור של SSR הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SSR?
‏‏SSR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00738126 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SSR?
SSR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SSR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SSR הוא -- USD.
האם SSR יעלה השנה?
SSR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SSR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:02:28 (UTC+8)

