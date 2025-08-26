Strategic Solana Reserve (SSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00354587 $ 0.00354587 $ 0.00354587 24 שעות נמוך $ 0.0040335 $ 0.0040335 $ 0.0040335 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00354587$ 0.00354587 $ 0.00354587 גבוה 24 שעות $ 0.0040335$ 0.0040335 $ 0.0040335 שיא כל הזמנים $ 0.00738126$ 0.00738126 $ 0.00738126 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -4.89% שינוי מחיר (7D) -9.37% שינוי מחיר (7D) -9.37%

Strategic Solana Reserve (SSR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00369503. במהלך 24 השעות האחרונות, SSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00354587 לבין שיא של $ 0.0040335, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00738126, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSR השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strategic Solana Reserve (SSR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Strategic Solana Reserve הוא $ 3.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.70M.