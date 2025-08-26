עוד על SMR

SMR מידע על מחיר

SMR אתר רשמי

SMR טוקניומיקה

SMR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Strategic Meme Reserve סֵמֶל

Strategic Meme Reserve מחיר (SMR)

לא רשום

1 SMR ל USDמחיר חי:

$0.00010946
$0.00010946$0.00010946
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Strategic Meme Reserve (SMR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:25:17 (UTC+8)

Strategic Meme Reserve (SMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147563
$ 0.00147563$ 0.00147563

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-7.95%

-3.52%

-3.52%

Strategic Meme Reserve (SMR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00147563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMR השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -7.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strategic Meme Reserve (SMR) מידע שוק

$ 109.44K
$ 109.44K$ 109.44K

--
----

$ 109.44K
$ 109.44K$ 109.44K

999.82M
999.82M 999.82M

999,818,535.448686
999,818,535.448686 999,818,535.448686

שווי השוק הנוכחי של Strategic Meme Reserve הוא $ 109.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMR הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999818535.448686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.44K.

Strategic Meme Reserve (SMR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Strategic Meme Reserveל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrategic Meme Reserve ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrategic Meme Reserve ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Strategic Meme Reserveל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.95%
30 ימים$ 0-1.30%
60 ימים$ 0+19.18%
90 ימים$ 0--

מה זהStrategic Meme Reserve (SMR)

The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Strategic Meme Reserve (SMR) משאב

האתר הרשמי

Strategic Meme Reserveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Strategic Meme Reserve (SMR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Strategic Meme Reserve (SMR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Strategic Meme Reserve.

בדוק את Strategic Meme Reserve תחזית המחיר עכשיו‏!

SMR למטבעות מקומיים

Strategic Meme Reserve (SMR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Strategic Meme Reserve (SMR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Strategic Meme Reserve (SMR)

כמה שווה Strategic Meme Reserve (SMR) היום?
החי SMRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SMR ל USD?
המחיר הנוכחי של SMR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Strategic Meme Reserve?
שווי השוק של SMR הוא $ 109.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SMR?
ההיצע במחזור של SMR הוא 999.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMR?
‏‏SMR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00147563 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMR?
SMR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SMR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMR הוא -- USD.
האם SMR יעלה השנה?
SMR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:25:17 (UTC+8)

Strategic Meme Reserve (SMR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.