Strategic Meme Reserve (SMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00147563$ 0.00147563 $ 0.00147563 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -7.95% שינוי מחיר (7D) -3.52% שינוי מחיר (7D) -3.52%

Strategic Meme Reserve (SMR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00147563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMR השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -7.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strategic Meme Reserve (SMR) מידע שוק

שווי שוק $ 109.44K$ 109.44K $ 109.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.44K$ 109.44K $ 109.44K אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 999,818,535.448686 999,818,535.448686 999,818,535.448686

שווי השוק הנוכחי של Strategic Meme Reserve הוא $ 109.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMR הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999818535.448686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.44K.