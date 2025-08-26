Strategic Meme Reserve מחיר (SMR)
+0.43%
-7.95%
-3.52%
-3.52%
Strategic Meme Reserve (SMR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00147563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMR השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -7.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Strategic Meme Reserve הוא $ 109.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMR הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999818535.448686. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.44K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Strategic Meme Reserveל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrategic Meme Reserve ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStrategic Meme Reserve ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Strategic Meme Reserveל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.95%
|30 ימים
|$ 0
|-1.30%
|60 ימים
|$ 0
|+19.18%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Strategic Meme Reserve (SMR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Strategic Meme Reserve (SMR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Strategic Meme Reserve.
בדוק את Strategic Meme Reserve תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Strategic Meme Reserve (SMR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.