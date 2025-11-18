Strategic ETH Reserve מחיר היום

מחיר Strategic ETH Reserve (SΞR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SΞR ל USD הוא -- לכל SΞR.

Strategic ETH Reserve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,131.38, עם היצע במחזור של 100.00M SΞR. ב‑24 השעות האחרונות, SΞR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.283912, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SΞR נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו -16.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Strategic ETH Reserve (SΞR) מידע שוק

שווי שוק $ 14.13K$ 14.13K $ 14.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.13K$ 14.13K $ 14.13K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Strategic ETH Reserve הוא $ 14.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SΞR הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.13K.