Strata Senior NUSD מחיר היום

מחיר Strata Senior NUSD (SRNUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.04, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SRNUSD ל USD הוא $ 1.04 לכל SRNUSD.

Strata Senior NUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,400,707, עם היצע במחזור של 1.35M SRNUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SRNUSD סחר בין $ 1.04 (נמוך) ל $ 1.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.04, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.004.

ביצועים לטווח קצר, SRNUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Strata Senior NUSD (SRNUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 1.35M 1.35M 1.35M אספקה כוללת 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722 1,347,230.397195722

שווי השוק הנוכחי של Strata Senior NUSD הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של SRNUSD הוא 1.35M, עם היצע כולל של 1347230.397195722. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.