Strata Junior USDe מחיר היום

מחיר Strata Junior USDe (JRUSDE) בזמן אמת היום הוא $ 1.07, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JRUSDE ל USD הוא $ 1.07 לכל JRUSDE.

Strata Junior USDe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,405,938, עם היצע במחזור של 6.92M JRUSDE. ב‑24 השעות האחרונות, JRUSDE סחר בין $ 1.07 (נמוך) ל $ 1.07 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.07, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.997969.

ביצועים לטווח קצר, JRUSDE נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 459.83.

Strata Junior USDe (JRUSDE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M נפח (24 שעות) $ 459.83$ 459.83 $ 459.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M אספקת מחזור 6.92M 6.92M 6.92M אספקה כוללת 6,922,978.875223186 6,922,978.875223186 6,922,978.875223186

שווי השוק הנוכחי של Strata Junior USDe הוא $ 7.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 459.83. ההיצע במחזור של JRUSDE הוא 6.92M, עם היצע כולל של 6922978.875223186. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.41M.