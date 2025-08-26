Store of Value מחיר (VAL)
Store of Value (VAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00191817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAL השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Store of Value הוא $ 151.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAL הוא 984.93M, עם היצע כולל של 984926083.943625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Store of Valueל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStore of Value ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStore of Value ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Store of Valueל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.60%
|30 ימים
|$ 0
|-11.84%
|60 ימים
|$ 0
|+2.03%
|90 ימים
|$ 0
|--
Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.
