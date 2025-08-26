Store of Value (VAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00191817$ 0.00191817 $ 0.00191817 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.66% שינוי מחיר (1D) +0.60% שינוי מחיר (7D) -2.83% שינוי מחיר (7D) -2.83%

Store of Value (VAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00191817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAL השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, +0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Store of Value (VAL) מידע שוק

שווי שוק $ 151.30K$ 151.30K $ 151.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.30K$ 151.30K $ 151.30K אספקת מחזור 984.93M 984.93M 984.93M אספקה כוללת 984,926,083.943625 984,926,083.943625 984,926,083.943625

שווי השוק הנוכחי של Store of Value הוא $ 151.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAL הוא 984.93M, עם היצע כולל של 984926083.943625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.30K.