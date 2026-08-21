Stonks on ETH מחיר היום

מחיר Stonks on ETH (STONKS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STONKS ל USD הוא $ 0 לכל STONKS.

Stonks on ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 184,007, עם היצע במחזור של 420.69B STONKS. ב‑24 השעות האחרונות, STONKS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STONKS נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +43.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stonks on ETH (STONKS) מידע שוק

שווי שוק $ 184.01K$ 184.01K $ 184.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 184.01K$ 184.01K $ 184.01K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stonks on ETH הוא $ 184.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STONKS הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 184.01K.