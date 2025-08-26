עוד על STINKCOIN

STINKCOIN מידע על מחיר

STINKCOIN אתר רשמי

STINKCOIN טוקניומיקה

STINKCOIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Stink Coin סֵמֶל

Stink Coin מחיר (STINKCOIN)

לא רשום

1 STINKCOIN ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Stink Coin (STINKCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:40:44 (UTC+8)

Stink Coin (STINKCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0068694
$ 0.0068694$ 0.0068694

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+15.87%

+15.87%

Stink Coin (STINKCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STINKCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STINKCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0068694, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STINKCOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stink Coin (STINKCOIN) מידע שוק

$ 22.65K
$ 22.65K$ 22.65K

--
----

$ 22.65K
$ 22.65K$ 22.65K

999.56M
999.56M 999.56M

999,555,824.979796
999,555,824.979796 999,555,824.979796

שווי השוק הנוכחי של Stink Coin הוא $ 22.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STINKCOIN הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999555824.979796. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.65K.

Stink Coin (STINKCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stink Coinל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStink Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStink Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stink Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0+7.63%
60 ימים$ 0+10.68%
90 ימים$ 0--

מה זהStink Coin (STINKCOIN)

Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Stink Coin (STINKCOIN) משאב

האתר הרשמי

Stink Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stink Coin (STINKCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stink Coin (STINKCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stink Coin.

בדוק את Stink Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

STINKCOIN למטבעות מקומיים

Stink Coin (STINKCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stink Coin (STINKCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STINKCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stink Coin (STINKCOIN)

כמה שווה Stink Coin (STINKCOIN) היום?
החי STINKCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STINKCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של STINKCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stink Coin?
שווי השוק של STINKCOIN הוא $ 22.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STINKCOIN?
ההיצע במחזור של STINKCOIN הוא 999.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STINKCOIN?
‏‏STINKCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0068694 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STINKCOIN?
STINKCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STINKCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STINKCOIN הוא -- USD.
האם STINKCOIN יעלה השנה?
STINKCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STINKCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:40:44 (UTC+8)

Stink Coin (STINKCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.