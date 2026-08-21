Sticky Monster Lab מחיר היום

מחיר Sticky Monster Lab (SML) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SML ל USD הוא $ 0 לכל SML.

Sticky Monster Lab כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,956, עם היצע במחזור של 1.00B SML. ב‑24 השעות האחרונות, SML סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SML נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sticky Monster Lab (SML) מידע שוק

שווי שוק $ 31.96K$ 31.96K $ 31.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.96K$ 31.96K $ 31.96K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sticky Monster Lab הוא $ 31.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SML הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.96K.