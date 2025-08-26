עוד על GST-SOL

STEPN Green Satoshi Token on Solana סֵמֶל

STEPN Green Satoshi Token on Solana מחיר (GST-SOL)

לא רשום

1 GST-SOL ל USDמחיר חי:

$0.00551714
$0.00551714$0.00551714
-8.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:53 (UTC+8)

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00551155
$ 0.00551155$ 0.00551155
24 שעות נמוך
$ 0.00652168
$ 0.00652168$ 0.00652168
גבוה 24 שעות

$ 0.00551155
$ 0.00551155$ 0.00551155

$ 0.00652168
$ 0.00652168$ 0.00652168

$ 8.51
$ 8.51$ 8.51

$ 0.0054334
$ 0.0054334$ 0.0054334

-0.21%

-8.75%

-3.65%

-3.65%

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00552024. במהלך 24 השעות האחרונות, GST-SOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00551155 לבין שיא של $ 0.00652168, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GST-SOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0054334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GST-SOL השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) מידע שוק

$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M

--
----

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

1.15B
1.15B 1.15B

1,157,161,857.0
1,157,161,857.0 1,157,161,857.0

שווי השוק הנוכחי של STEPN Green Satoshi Token on Solana הוא $ 6.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GST-SOL הוא 1.15B, עם היצע כולל של 1157161857.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.38M.

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של STEPN Green Satoshi Token on Solanaל USDהיה $ -0.000529603428217504.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTEPN Green Satoshi Token on Solana ל USDהיה . $ -0.0008190462.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTEPN Green Satoshi Token on Solana ל USDהיה $ -0.0008341043.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של STEPN Green Satoshi Token on Solanaל USDהיה $ -0.003719270938591426.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000529603428217504-8.75%
30 ימים$ -0.0008190462-14.83%
60 ימים$ -0.0008341043-15.10%
90 ימים$ -0.003719270938591426-40.25%

מה זהSTEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) משאב

האתר הרשמי

STEPN Green Satoshi Token on Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור STEPN Green Satoshi Token on Solana.

בדוק את STEPN Green Satoshi Token on Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

GST-SOL למטבעות מקומיים

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GST-SOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

כמה שווה STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) היום?
החי GST-SOLהמחיר ב USD הוא 0.00552024 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GST-SOL ל USD?
המחיר הנוכחי של GST-SOL ל USD הוא $ 0.00552024. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של STEPN Green Satoshi Token on Solana?
שווי השוק של GST-SOL הוא $ 6.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GST-SOL?
ההיצע במחזור של GST-SOL הוא 1.15B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GST-SOL?
‏‏GST-SOL השיג מחיר שיא (ATH) של 8.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GST-SOL?
GST-SOL ‏‏רשם מחירATL של 0.0054334 USD.
מהו נפח המסחר של GST-SOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GST-SOL הוא -- USD.
האם GST-SOL יעלה השנה?
GST-SOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GST-SOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:50:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.