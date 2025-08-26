STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00551155 $ 0.00551155 $ 0.00551155 24 שעות נמוך $ 0.00652168 $ 0.00652168 $ 0.00652168 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00551155$ 0.00551155 $ 0.00551155 גבוה 24 שעות $ 0.00652168$ 0.00652168 $ 0.00652168 שיא כל הזמנים $ 8.51$ 8.51 $ 8.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0054334$ 0.0054334 $ 0.0054334 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) -3.65% שינוי מחיר (7D) -3.65%

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00552024. במהלך 24 השעות האחרונות, GST-SOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00551155 לבין שיא של $ 0.00652168, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GST-SOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0054334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GST-SOL השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) מידע שוק

שווי שוק $ 6.33M$ 6.33M $ 6.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M אספקת מחזור 1.15B 1.15B 1.15B אספקה כוללת 1,157,161,857.0 1,157,161,857.0 1,157,161,857.0

שווי השוק הנוכחי של STEPN Green Satoshi Token on Solana הוא $ 6.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GST-SOL הוא 1.15B, עם היצע כולל של 1157161857.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.38M.