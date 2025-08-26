STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 9.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00694626 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.47%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01181552. במהלך 24 השעות האחרונות, GST-ETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GST-ETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00694626.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GST-ETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) מידע שוק

שווי שוק $ 996.44K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 996.44K אספקת מחזור 84.33M אספקה כוללת 84,333,163.69

שווי השוק הנוכחי של STEPN Green Satoshi Token on ETH הוא $ 996.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GST-ETH הוא 84.33M, עם היצע כולל של 84333163.69. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 996.44K.