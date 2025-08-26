עוד על GST-ETH

STEPN Green Satoshi Token on ETH סֵמֶל

STEPN Green Satoshi Token on ETH מחיר (GST-ETH)

לא רשום

1 GST-ETH ל USDמחיר חי:

$0.01181552
$0.01181552$0.01181552
0.00%1D
mexc
USD
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) טבלת מחירים חיה
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.48
$ 9.48$ 9.48

$ 0.00694626
$ 0.00694626$ 0.00694626

--

--

+2.47%

+2.47%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01181552. במהלך 24 השעות האחרונות, GST-ETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GST-ETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00694626.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GST-ETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) מידע שוק

$ 996.44K
$ 996.44K$ 996.44K

--
----

$ 996.44K
$ 996.44K$ 996.44K

84.33M
84.33M 84.33M

84,333,163.69
84,333,163.69 84,333,163.69

שווי השוק הנוכחי של STEPN Green Satoshi Token on ETH הוא $ 996.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GST-ETH הוא 84.33M, עם היצע כולל של 84333163.69. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 996.44K.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של STEPN Green Satoshi Token on ETHל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTEPN Green Satoshi Token on ETH ל USDהיה . $ +0.0043306870.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSTEPN Green Satoshi Token on ETH ל USDהיה $ -0.0018464089.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של STEPN Green Satoshi Token on ETHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0043306870+36.65%
60 ימים$ -0.0018464089-15.62%
90 ימים$ 0--

מה זהSTEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) משאב

האתר הרשמי

STEPN Green Satoshi Token on ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור STEPN Green Satoshi Token on ETH.

בדוק את STEPN Green Satoshi Token on ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

GST-ETH למטבעות מקומיים

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GST-ETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

כמה שווה STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) היום?
החי GST-ETHהמחיר ב USD הוא 0.01181552 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GST-ETH ל USD?
המחיר הנוכחי של GST-ETH ל USD הוא $ 0.01181552. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של STEPN Green Satoshi Token on ETH?
שווי השוק של GST-ETH הוא $ 996.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GST-ETH?
ההיצע במחזור של GST-ETH הוא 84.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GST-ETH?
‏‏GST-ETH השיג מחיר שיא (ATH) של 9.48 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GST-ETH?
GST-ETH ‏‏רשם מחירATL של 0.00694626 USD.
מהו נפח המסחר של GST-ETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GST-ETH הוא -- USD.
האם GST-ETH יעלה השנה?
GST-ETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GST-ETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
